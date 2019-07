"Ben l'Oncle Soul", de Ben l'Oncle Soul

En effet, ses 3 album sont tous produit par Motown France, déclinaison hexagonale du label américain. La France a d’ailleurs une place à part et relativement récente puisque c’est le seul pays, hors USA, a avoir sa propre antenne Motown, bien qu’elle soit peu fructueuse...

60 ans, une belle longévité que nous célébrons en musique cet été sur RCF, c’est aussi l’occasion de regarder la dimension internationale de cette maison de disque parmi les plus renommées au Monde, qui vie essentiellement, telle une industrie de la rente, de ses gloires passées, notamment du disco qui se vend toujours aussi bien.

Ben l’Oncle Soul, un artiste que l’on peut qualifier de « grand public », a su émerger grâce à plusieurs reprises dans un style soul comme la Motown pouvait en produire dans les années 60. Sur le papier, le rapprochement entre l’artiste et le label était des plus naturels. 4Ème des vente en France en 2010, Ben l’Oncle Soul a connu une reconnaissance fulgurante, artiste à succès comme l’industrie musicale aime nous en sortir tous les ans : nombreuses nominations dans diverses cérémonies de récompenses, dont les victoires de la musique, à la clef. Malheureusement pour lui, les deux albums suivants n’ont pas trouvé le même écho et Ben l’Oncle Soul n’a pour l’instant pas réussi à s’inscrire dans la durée, à l’inverse de son label.

Alors repartons sur ces notes à succès de l’année 2010 et de cet album éponyme, avec un titre moins connu que les deux titres phares Soulman et Petite sœur, mais qui reprend tous les ingrédients qui caractérisent l’album. Voici Demain j’arrête, par Ben l’Oncle Soul, édité chez Motown France. La semaine prochaine, l’Album de la Semaine nous rappellera que des femmes ont aussi marqué de leur empreinte l’histoire de cette fameuse maison de disque de Detroit.