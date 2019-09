Benjamin Britten et Rebecca Clarke à l'honneur avec Musée en Musique

Pascale Galliard, directrice artistique de Musée en Musique consacre cette émission aux compositeurs anglais du XXème siècle Benjamin Britten et Rebecca Clarke.

C’est à eux que Jeudi 3 octobre prochain à 12h30, dans l’auditorium du Musée de Grenoble, que deux brillants élèves du prestigieux Royal College of Music de Londres, la violoncelliste Junju Rae et le pianiste Kyungsung Park consacreront leur concert, en interprétant certaines de leurs œuvres.