BEO ! ( Vivant ! ) Alors écoutez ce groupe et tous les autres.

C'est avec BEO que commence notre 869 ème de FDF : YOANN AN NEDELEG , ERWAN MENGUY et MARTIN CHAPRON qui nous offrent une suite de jig , reel et blue grass , avec AN GLIOMACH .

Notre ami ARNAUD ROYER nous accompagne dans le monde de la NUIT : issu de son dernier album GRIM , laissons nous bercer ...

Belle découverte que ce trio féminin TRIO BACANA et son nouvel album : TRANSATLÂNTIKER : ce battemenet du kèr , le coeur en créole réunionnais bat la cadence dans un ker breton : un village , un chez soi , quelque part en Atlantique . De la Bretagne au Brésil , les influences et références de ces 3 artistes sont plurielles . Un nouveau répertoire de compositions où le pandeiro et l'alfaia sont désormais soutenus par des sons élctros et harmonies vocales . C'est parti pour JA ME CANSEI . Nos amis d'ARVEST et leur dernier album : DILIAMM ( qui n'a pas de lien , libre ) avec un laridé de Kervignac : NOZIOU DILDAR : " Plein de monde dans ma tête et personne à côté ... Ainsi va la vie , des larmes et de la joie "

MENACE D'ECLAIRCIE est toujours de la partie avec SALERS CONNEKCHIONNE , issu de leur dernier album FINISH YOUR PATATES AND TAKE YOUR CONVERSES

Un p'tit saut en Ecosse avec le groupe REELY JIGGERED : TRICKY TERRAIN

On reste en ECOSSE : beau souvenir de leur live lors d'un Festival Interceltique de LORIENT : le groupe THE ELEPHANT SESSIONS et leur album THE ELUSIVE HIGHLAND BEAUTY BULGARIA

Retour en Breizh avec TITOM , album KEN HA KEN : groupe fort connu du monde du fest nõz , il nous fait danser un An Dro Ken Ha Ken . La devise du groupe : " La tradition c'est la transmission du feu et non l'adoration des cendres " ( GUSTAVE MAHLER )

Un trio mythique : EDF , nos 3 papy's : EWEN , DELAHAYE et FAVENNEC , avec l'album HENT ( route ) 29 et leur tout aussi mythique chanson : SOUS L' HANGAR

ROLAND BECKER et son ORCHESTRE NATIONAL BRETON déambule depuis plus de 25 ans : retrouvons ici le trio de cet album ( 1998 ) ROLAND BECKER ( bombard : hautbois populaire de Basse - Bretagne ) , FABRICE LOTHODE ( binioù : cornemuse populaire de Basse - Bretagne ) et CEDRIC HERGAULT ( taboulin : tambour ) . En route messieurs ! D'EN DRO , ER BAL

HAMMON MARTIN QUINTET pour finir cette émission , l'album LES VIES QUE L'ON MENE , une ridée : LES JOURS HEUREUX . Une chanson en hommage au programme du Conseil Nationnal de la Résistance , du 15 mars 1945 .

