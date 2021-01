Berlioz au cinéma, de la grande vadrouille à Shining

Un des chatons qui joue du piano porte son nom dans "Les Aristochats" et c'est bien lui qu'incarne Louis De Funès dans la scène d'orchestre mythique de La Grande Vadrouille, en dirigeant la "Marche hongroise" de La Damnation de Faust. Mais la musique de Berlioz n'a cessé d'inspirer le grand écran, du générique de "Shining" de Stanley Kubrick à la Palme d'Or de "The Tree of Life" de Terence Malick ou "Roma" d'Alfonso Cuaron en 2018.