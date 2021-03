À côté de ses frasques et de ses passions tumultueuses, Berlioz fut un aussi un grand romantique, plus secret, vouant depuis l'âge de 12 ans et jusqu'à sa mort un amour inassouvi à Estelle, l'étoile de sa vie, à qui il écrira ses plus belles lettres d'amour.

Voyage sentimental à travers les extraits qui ont fait battre son cœur, depuis les mélodies populaires de son enfance jusqu'au grand duo d'amour des Troyens.