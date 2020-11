Berlioz, la vie à la ferme et le théatre dauphinois

C'est la thèse de Bruno Messina, qui nous raconte son enfance à la ferme à la Côte Saint-André, son amour du vignoble et les liens avec les coutumes locales qui ne vont cesser d'irriguer son oeuvre, de l'appel des vaches qu'on retrouve dans la Symphonie fantastique, au rigodon et autres danses du village. Voyage au commencement du plus grand compositeur autodidacte de son temps.