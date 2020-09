Bernard Degavre entre à l'académie de musique d'Ixelles à l'âge de 9 ans, il y apprend le solfège pendant 5 ans et fait 9 ans de guitare classique ainsi qu'un an d'harmonie.



Il fait ses débuts sur scène en 1972 au sein d'une troupe où il présente des chansons de Boris Vian, Georges Brassens, Georges Moustaki notamment. Il commence à écrire ses chansons et donne des spectacles de chanson française alors qu'il est à l'université3 dans des centres culturels et des cafés théâtres.



Depuis 2016, il rend hommage à Georges Moustaki dont les chansons ont inspiré et motivé son engagement en chanson française15. Il est accompagné dans ces concerts par Ariane De Bièvre (flûte et percussions), Patrick De Schuyter (guitares) et Barry Mc Neese (basse)5 qui est aussi le directeur artistique du groupe15. Dans ce spectacle il revisite le répertoire de Georges Moustaki et propose un nouveau voyage à travers ses textes et compositions.