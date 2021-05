Brass band balkan-anachronique, le Bernard Orchestar fait des pompes tous les matins. Sportifs et hors compétition, les champions de l'équipe à Bernard ont traversé l'Europe de l'Est en courant, jusqu'aux portes de l'Orient. Les joggeurs de demain reviennent maintenant avec un répertoire festif et athlétique, dopé(s) à l'électro. Ce que ces spartiates en survêt' préfèrent, c'est suer sur scène. Ils branchent les synthés, lustrent les cuivres… C’est parti pour la boum du futur, nostalgique mais visionnaire, musclée mais sensible. Il faut s'échauffer avant d'y aller, mais surtout ne pas les rater!