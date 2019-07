Best of: Youn Sun Nah coréenne et chanteuse

Lors de son passage à la salle Opderschmelz de Dudelange (Luxembourg), la grande chanteuse coréenne Youn Sun Nah a accepté de recevoir Gérard Dugelay et de se livrer sur ses musiciens, son dernier album et projet intitulé « She moves on », son label allemand Act, son répertoire et sa technique vocale. Un moment de grâce qui nous permet d'apprécier l'une des plus belles voix du jazz d'aujourd'hui. Youn Sun Nah se produira le 24 octobre 2018 à la Philharmonie du Luxembourg.