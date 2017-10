Beyond Remains est un jeune groupe de Métal originaire de Saint-Dié-des-Vosges, composé de Pierre (Guitare/Chant Lead), Max (Batterie), Vincent (Guitare/Backing Vocals) et Ben (Basse).

Du Thrash au Djentcore en passant par le Heavy Métal, c’est sur scène que Beyond Remains révèle sa vraie nature : à la fois brute, directe, tantôt agressive, parfois subtile... Ces différentes facettes permettent une certaine facilité d’écoute, sans pour autant décevoir les puristes, et promettent des shows aussi mouvementés que mémorables !