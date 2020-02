Deuxième passage pour les Beyond Remains dans Talents d'ici ! Line up remanié passant d'un quatuor à un Duo, Pierre et Maxime n'en reviennent que plus motivés et exploitent leur créativité musicale et mélodique dans un nouveau concept : réarranger certains titres de leur album "Unleash the violence" en versions inattendues : Pop, Dance, Rock ou simplement en acoustique, un exercice de style que les Beyond Remains présenteront le 1er vendredi de chaque mois sous forme de clips disponibles sur leurs sites internet... (re)Découverte dans Talents d'ici avec David Meynard !