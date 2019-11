"The big picture", par les alsaciens de Last Train

« 4 garçons dans le vent » ça vous dit quelque chose ? sans doute mais là je vous parle d’un groupe français, Last Train.

Ils se rencontrent au collège en 2007. Musiciens en herbe, ils composent rapidement leurs propres morceaux et donnent très tôt leurs premiers concerts dans des bars de leur Alsace natale. Le clip du titre éponyme big picture raconte cette belle histoire avec des vidéos de cette époque.

C’est après un premier album très remarqué en 2017, qu’ils enchainent les récompenses et les premières parties de Johnny, des Insus ou encore de Muse.

Passant des ballades au riffs saturés, cet opus apportent une énergie différente, du pur rock alternatif, avec ce côté anglo-saxon toujours très présent. Fort de leur expérience, les Last Train ont voulu innover, comme par exemple en s’entourant d’un orchestre symphonique et composer des morceaux plus long entre 5 et 10min.

Un beau mélange qui redonne au rock français ses lettres de noblesse. Ses espoirs de la scène française devraient nous réjouir pendant très longtemps…

Ecoutons disappointed tiré de cet album.