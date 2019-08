William John Clifton Haley, dit Bill Haley est né en 1925. Dès la fin de la seconde guerre mondiale, il commence une carrière de musicien et chanteur professionnel. En 1948, il est chanteur country et enregistre son premier disque : « Too Many Parties and Too Many Pals ». Originaire du Nord des Etats Unis, il est influencé et attiré par la musique noire : le Rythm and Blues et il enregistre en 1951, une reprise de « Rocket 88 ». Bill Haley et the Comets deviennent alors les ambassadeurs du R&R.