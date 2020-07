Billied Holiday, un portrait partie 2

« La note bleue » a décidé de placer l’été sous le signe des chanteuses de jazz, Ella Fitzgerald, Billie Holiday et Helen Merrill seront au programme de cette période estivale. Pour cette deuxième partie consacrée à Billie, quatre chapitres seront abordés, tout d’abord « Des années quarante difficiles », suivi de « Lady sings the blues » puis « L’ami prodigieux » et enfin « Lady Day and Pres ».