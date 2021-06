Biso Basi et le Popo up shop.

Le réseau Biso Basi organise depuis le 1er juin, un pop-up shop à l'espace Ubuntu à Bruxelles. Ce marché éphémère se terminera le 30 juin et il donne la possibilité aux exposants de se faire connaitre du grand public et permet en retour au public de découvrir l'artisanat et la gastronomie du monde. Marie-flore Duga Galo nous en parle.