Black Pumas : de la soul à la sauce 2019

Alliance entre le chanteur auteur de 27 ans de Los Angeles Eric Burton et le producteur/guitariste lauréat d’un GRAMMY Adrian Quesada, dont l’un des titres de gloire est d’avoir joué avec Prince.

Une soul à l’ancienne, une soul aux arrangements travaillés, et la voix Eric Burton qui magnifie le tout, un peu de rock et de blues aussi sur fond de hip hop...