« Je vois des couleurs lorsque j’écoute les sons » affirmait Olivier Messiaen. Si l’on associe la musique à une couleur, le Funk pourrait se marier avec l’orange, le jaune évoquerait le Blues, le violet et le pourpre iraient au Jazz et le Disco deviendrait rouge. Mais quelle musique suggère la couleur bleue ?



C’est ce que nous découvrons aujourd’hui avec les compositeurs Zbigniew Preisner, Domenico Scarlatti, George Gershwin, et les interprétations de Sonia Wieder Atherton, Neil Diamond ou Elton John qui distillent une musique lumineuse.