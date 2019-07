BLONDSTONE (rediffusion)

Le Nancy Jazz Pulsation, Le Jardin Du Michel, Le Printemps de Bourges, Le Cabaret Vert et des centaines de dates en France et à l'international, le combo de Stoner Rock nancéien Blondstone en a parcouru des scènes depuis leur premier passage dans Talents d'ici en 2013.

Mais Les Blondstone reviennent surtout cette semaine nous présenter leur nouvel EP "My Dark Sweet Friend" à découvrir en live et en intégralité dans Talents d'ici, présentée par David Meynard !