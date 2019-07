BLUES EN LOIRE 2019 : 17ème édition à La Charité/Loire et en Pays

Blues en Loire, le festival de la note bleu, accueillera les festivaliers du 17 au 24 août à la Charité/Loire, Guérigny, Prémery et la Marche.

Plus de 30 concerts programmés dans des styles divers allant du blues acoustique au blues électrique en passant par des accents plus folk : concerts en plusieurs lieux de la ville, repas cajun, banquet en plein air, documentaire sur Eric Clapton, dégustation de vins et fromages locaux en musique, atelier blues et jam'sessions.

Renseignements www.bluesenloire.com