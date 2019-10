Blues et Rock à Chateaurenard ...

Michel Laporte, président de l'association "La voix du Blues" propose la 2ème édition de son Festival qui a changé de nom, de ville, et de salle.

"Blues Rock Festival" reste fidèle à l'exigence artistique revendiquée depuis la création de l'association en 1997 et s'appuit sur le dynamisme de son équipe et de ses bénévoles puis reste très attentif à l'évoluton de cette musique Blues qui sans cesse s'enrichit en prenant en compte les mutuelles influences musicales comme le jazz, la soul et le rock.

Deux soirées à ne pas manquer les 18 et 19 octobre dans la salle de l'Etoile à Chateaurenard.