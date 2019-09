Bombay Bicycle Club, Fink, Grand Corps Malade

Bombay Bicycle Club “Eat, Sleep, Wake (Nothing But You), Groupe de rock indépendant britannique.



FINK “We Watch The Stars", chanteur, compositeur, guitariste et producteur anglais originaire de Cornouailles.



Grand Corps Malade “Je viens de là”

À l’occasion de la sortie de son second film « La Vie Scolaire » , réinterprétation avec tous les comédiens de son titre « Je viens de là » comme chanson de générique.