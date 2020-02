Bon anniversaire Ludwig ...

2020, c'est une nouvelle année Beethoven après celle de 1970, pour le monde de la musique, tant l'oeuvre du génie de Bonn fait l'unanimité.

Elle continue à être jouée partout sur le globe et appartient à la mémoire collective.

C'est ce qui a conduit le Ban des Arts, pour sa saison des Musicales de Gadagne, à programmer ce concert du 23 février qui signe le premier acte d'une intégrale des quatuors pour cordes du maître en confiant cet immense challenge au talentueux Quatuor Girard bien connu et estimé dans notre région et dont la notoriété en France et au delà des frontières ne cesse de s'affirmer.

"Avec ou sans partition" a le plaisir d'accueillir Lucie Girard, violoncelliste du Quatuor Girard, constitué par les membres de la même fratrie.