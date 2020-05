Bon anniversaire Mister Eastwood!

Notre hôte, cette semaine, est un mythe et un cas d’école à plus d’un titre. Car Clint Eastwood n’est pas homme à être rangé dans une case. S’il fut un cow boy taiseux et justicier solitaire sous la caméra de Sergio Leone, puis un flic aux méthodes expéditives dans le rôle de l’inspecteur Harry, deux facettes les plus connues de son personnage, il est aussi devenu depuis près de cinquante ans un réalisateur estimé pour ses films dans lesquels la musique tient une part prépondérante chez ce mélomane, passionné de jazz et de musique country qui mettait à l’honneur, entre autres, le grand Kenny Rogers dans Le Cas Richard Jewell, son dernier film à ce jour, sorti en 2019…



« LE CAS RICHARD JEWELL » : MENSONGE D’ÉTAT ET EMBALLEMENT MÉDIATIQUE

The Gambler, BO Le Cas Richard Jewell, Kenny Rogers

La voix de Kenny Rogers pour débuter cette émission consacrée, aujourd’hui, à Clint Eastwood, un Kenny Rogers, méga star de la country music qui nous a quittés le 20 mars dernier à 81 ans et qui chantait The Gambler, le joueur, en français, à la fin des années 70. Un titre repris dans Le Cas Richard Jewell, le dernier film à ce jour, de Clint Eastwood qui prend pour toile de fond l'histoire vraie de cet agent de sécurité qui réussit à empêcher une attaque terroriste durant les Jeux olympiques d’Atlanta, en 1996, avant d'en être à tort suspecté.

Consacrer une émission à Clint Eastwood, qui soufflera ses 90 bougies le 31 mai, c’est forcément faire des choix tant son œuvre est grande, aussi bien en tant qu’acteur que réalisateur, mais difficile de faire l’impasse sur le cow boy qu’il fut au cinéma à commencer, évidemment, chez Sergio Leone, qui le révèle au grand public en 1964 dans Pour une Poignée de dollars.



« POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS » : COW BOY TAISEUX ET ICÔNIQUE CHEZ SERGIO LEONE

Extrait de Pour une poignée de dollars,

Titoli of A fistful of dollars, Ennio Morricone

Un grand thème musical pour un grand film. Ennio Morricone signe en 1964 la partition de Pour une poignée de dollars, premier western de Sergio Leone et premier volet de la trilogie dite du dollar qui suivra. On mesure sur cet extrait que nous venons d’entendre toute la puissance de la musique au service des images et des cadrages resserrés de Sergio Leone. Le western spaghetti était né et Clint Eastwood allait, dès lors, enchaîner ce rôle qui le suivra d’anti-héros taiseux, viril et misanthrope. Des plaines brûlées par le soleil au macadam de San Francisco, il n’y a qu’un rôle que l’Américain endossera en 1971, celui de l’inspecteur Harry Callahan, policier aux méthodes musclées et contestées qui allait marquer également et durablement les esprits.



« DIRTY HARRY » : LA LOI C’EST LUI

Main title Dirty Harry, Lalo Schifrin

Alors jeune pianiste et arrangeur argentin, Lalo Schifrin a mis un pied dans l’industrie du cinéma depuis quelques années déjà quand il compose la bande originale de L’Inspecteur Harry, de Don Siegel. Il s'agit là de leur troisième collaboration après Un Sherif à New York et Les Proies et avant Un Espion de trop en 1977. Le tournage s'avère difficile. Clint Eastwood doit effectuer de nombreuses cascades périlleuses, alors que Don Siegel, qui a attrapé la grippe, doit s'absenter plusieurs jours du tournage. L’acteur décide alors de prendre sa place pour diriger le film lui-même, ce qui renforcera, sans doute, son désir de réalisation. Désir qu’il accomplit la même année 1971 avec un premier film Un Frisson dans la nuit… dans lequel, on retrouve The First time ever I saw your face, chanté par Roberta Flack.



« UN FRISSON DANS LA NUIT » : PREMIÈRE RÉALISATION EN 1971

The First time ever I saw your face, BO Un Frisson dans la nuit, Roberta Flack

Un Frisson dans la nuit marque donc le premier film dans lequel Clint Eastwood est à la fois acteur et réalisateur. La musique est supervisée par Dee Barton, spécialiste des musiques de thrillers. Et outre la ballade Misty d'Errol Garner, elle comprend The First time ever I saw your face (« La toute première fois que j'ai vu ton visage »), interprétée par la chanteuse de jazz et de soul afro-américaine Roberta Flack. Le thème langoureux de la chanson, écrite par le compositeur Ewan MacColl, sert d'arrière-fond sonore à une longue évocation filmée de la côte californienne dans toute sa beauté, qui contraste avec les scènes de violence, qui font parfois penser à la tension que l’on retrouve chez Alfred Hitchcock, comme dans Psychose par exemple. Le film comporte, aussi, une longue séquence sur le festival de jazz de Monterey où l’on voit Cannonball Adderley ou encore Johnny Otis. Une dimension musicale que l’on retrouvera dans bien d’autres films…



« JOSEY WALES » : LE WESTERN DANS LA PEAU

Main title The Outlaw Josey Wales, BO Josey Wales hors-la-loi, Jerry Fielding

Quatre ans après L’Homme des hautes plaines, Clint Eastwood tourne fin 1975 son second western Josey Wales hors-la-loi dont la musique que nous venons d’entendre est signée de Jerry Fielding, compositeur régulier chez Sam Peckinpah et Michael Winner.

Ce classique du western américain sera nommé en 1977 aux Oscars dans la catégorie meilleure musique de film qui reviendra, toutefois, à Jerry Goldsmith pour La Malédiction.

Restons dans l’Amérique profonde et dans ses mythes avec l’extrait suivant, interprété par Penny DeHaven que l’on retrouve dans un film, qui sort sur les écrans en 1980, et dont le titre s’intitule Bronco Billy.



LA MUSIQUE PRÉPONDÉRANTE DANS SES FILMS

Bayou Lullaby, BO Bronco Billy, Penny DeHaven

Tout le son de l’americana dans ce Bayou Lullaby, chanté par Penny DeHaven dans Bronco Billy dont l’histoire conte la vie de saltimbanque d’un propriétaire de cirque ambulant qui se produit de foire en foire et dont les numéros retracent l'histoire du Far West. Ce film sans prétention dans la filmographie de Clint Eastwood vaut surtout pour l’ambiance et ses morceaux musicaux, chantés Penny DeHaven, mais aussi Merle Haggard et Ronnie Milsap, trois spécialistes en Amérique de la musique country, ce genre folklorique si particulier qui consiste à raconter des histoires tantôt drôles, tantôt tragiques, accompagnées par des cordes, violon et banjo en tête.

Continuons notre chemin dans l’univers eastwoodien pour nous arrêter sur Bird, à présent. En 1988, Clint Eastwood décide de raconter la vie de Charlie Parker alias Bird, jazzman en avance sur son temps qui donna ses lettres de noblesse au saxophone.

Parker’s mood, BO Bird, Charlie Parker

Parker’s mood est un des titres que l’on peut entendre dans le film dont le traitement de la bande son a fait l'objet d'un travail unique. En effet, les prises originales de Charlie Parker, souvent de simples enregistrements monophoniques, ont été numérisées puis remixées avec une nouvelle orchestration du compositeur et arrangeur Lennie Niehaus. Cette performance technique a valu plusieurs prix au film, accueilli pourtant avec un certain scepticisme par de nombreux amateurs de jazz. Forest Whitaker, qui incarne Bird, recevra au festival de Cannes le prix d’interprétation masculine tandis que l’académie des César remettra à Clint Eastwood le prix du meilleur film étranger.

Faisons un bond dans le temps à présent et laissons de côté Sur la route de Madison, grand film que nous évoquerons sans doute une prochaine fois, pour nous retrouver au tout début des années 2000, en 2003 précisément, année où sort Mystic River dont Clint Eastwood en personne compose la bande originale.

Main title Mystic River, BO Mystic River, Clint Eastwood

Le thème principal de Mystic River que l’on doit à Clint Eastwood qui tout au long de sa riche carrière aura composé à plusieurs reprises les musiques de ses films comme pour cette adaptation du roman de Dennis Lehane qui réunit au casting Sean Penn, Tim Robbins et Kevin Bacon et conte une tragédie profondément américaine qui s’interroge sur les marques que laisse un acte de violence sur sa victime et son environnement. Clint Eastwood collabore à cette occasion pour la première fois avec son fils, Kyle, lui-même musicien de jazz, qui compose deux morceaux : Cosmo et Black Emrald tandis que la direction d’orchestre est assurée par Lennie Niehaus.

Restons dans le jazz cette semaine dans La Minute Judy Garland avec Norah Jones, chanteuse bien connue qui faisait ses premiers pas au cinéma en 2007 sous la caméra de Wong Kar-waï dans Blueberry nights, film sur la quête existentielle d’une serveuse. La bande son contient, entre autres, The Story que chante au piano Norah Jones, accompagnée d’une basse, d’une batterie et d’une contrebasse… On l’écoute.

The Story, BO My blueberry nights, Norah Jones

Quelques conseils pour prolonger cette émission…

Clint Eastwood : une légende, de Patrick McGilligan traduit en français en 2018 par les éditions Nouveau Monde. Une biographie fleuve de quelque 800 pages, savamment documentée. Autre livre, un peu plus ancien, paru en 2017 chez Flammarion, Clint, là encore d’un auteur américain, l’historien du cinéma et proche de l’acteur, Richard Schickel en l’occurrence, qui retrace par l’image et en plus de deux cents photographies l'homme de cinéma, devant et derrière la caméra.

December 1963, BO Jersey Boys, Frankie Valli & the Four Seasons

Un dernier extrait et une nouvelle chanson tirée de l’ambiance d’un des quelque 40 films qu’a réalisés Clint Eastwood… tirée en 2014 de Jersey Boys, là encore un biopic sur le chanteur et acteur Frankie Valli et son groupe de variété les Four Seasons, rendus célèbres dans les années 60 et 70 avec des tubes comme Begin ou December 1963 que reprendra en 1976 Claude François.

