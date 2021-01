Bonne année

Nous poursuivons en compagnie de Jean-Marie Bricot à feuilleter le livre d’or de l’opérette où nous retrouvons, entre autres, Jacques Offenbach, Louis Varney et ses célèbres « Mousquetaires au couvent ». André Messager, qui eut pour professeurs Camille Saint Saens et Gabriel Fauré, donne à son oeuvre une qualité musicale indéniable. Louis Ganne, Reynaldo Hahn – dont la carrière est interrompue par la Grande Guerre- deviennnet les chefs de file d’une opérette qu’interprèteront – comme dans Ciboulette – de grands noms de la scène lyrique comme Régine Crespin. Apparaît après la guerre une forme nouvelle que l’on peut apparenter à la comédie musical à la française. Henri Christiné compose avec Albert Willemetz des œuvres comme « Phi-Phi » où excelle Bourvil. Maurice Yvain, Vincent Scotto puis Françis Lopez complètent et achèvent ce panorama non exhaustif de l’histoire de l’opérette.