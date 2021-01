Tous les lundis à 20h00

Mi trad/mi celtic fusion avec Jean-Marc Bohn le pen sonneur du bagad du lion de Belfort , et Yves Renoux, les découvertes avec les jeunes générations. Une musique plus « hard », qui pourtant utilise les instruments traditionnels des pays celtes (bombardes,bodhran, cornemuses, fiddles, violons....) et les mixe avec l'électronique....