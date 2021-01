Brenda suivait toujours les conseils de sa mère. En 1962 elle ne chantait plus que le week end et pendant les vacances scolaires et, en tout cas, presque plus de Rock N’roll. Son manager expliqua qu’on ne veut pas que Brenda Lee soit simplement une chanteuse de Rock. Son public était surtout composé de filles de 9 à 15 ans.