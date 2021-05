Brownlee et Spyres : Amicci e Rivali

Nul doute que G.Rossini ait été fasciné par la voix à une époque où, à la fin du 18 ème siècle, le Pape Clément XIV interdit la castration qui permettait de promouvoir en « voix des anges » qui irradiaient le chant sur scène et dans les églises. Grâce à la parution chez Érato du disque de Lawrence Brownlee et Michael Spyres – deux ténors de nationalité américaine – nous évoquons la période de création du « Cygne de Pésaro » qui va de 1816 à 1820 lorsque le célèbre imprésario Domenico Barbaja invite Rossini à Naples. Il met à sa disposition un éventail de brillants ténors parmi lesquels figurent, entre autres, Andréa Nazarri et Giovanni David qui créeront conjointement au moins 5 des neuf opéras seria que Rossini composera pour la scène du célèbre San Carlo.

Car au schéma classique de l’opéra du 19 ème siècle où un ténor et un baryton se disputent les faveurs de la soprano, Rossini dans Ricciardo et Zoraide (1818), La donna del Lago(1819), Elisabeth, reine d’Angleterre( 1816) Otello (1816), le Siège de Corinthe(1820) et Armida(1817) juxtapose des « duos », des « terzettos » qui font l’intérêt de ce florilège exceptionnel concocté par ces deux très grands artistes.