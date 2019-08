Charles Hardin Holley, en né en 1936 au Texas. Autant dire tout de suite, qu’il préfère sa guitare aux cahiers de mathématiques. Dès l’âge de 13 ans il gravite dans le monde musical et en 1956, il enregistre un titre encore fortement teinté de rockabilly et country : « That’ll be the day ». Ce morceau sera réenregistré en 1957 et deviendra N°1 aux Etats-Unis. De 1957 à 1959, en 24 mois d’enregistrement et de concerts, Buddy Jolly et son groupe The Cricket’s vont donner au R&R un nouveau visage grâce aux arrangements musicaux, à la liberté créatrice et au perfectionnisme des sessions de studio. Avec son groupe ou en solo, il enchaine les succès avec « Oh Boys » puis l’endiablé « Peggy Sue ». En février 1959, il prend l’avion pour participer à un concert. Pris dans une tempête de neige, l’avion s’écrase et emporte avec lui Buddy Holly, mais aussi Richie Valens et Big Bopper. Ce drame marque un jour noir pour la musique, qui sera commémoré par la chanson de Don MClean en 1971, American pie.