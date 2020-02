Le Buena Vista Social Club était une boîte de nuit dans la banlieue de La Havane à Cuba (situé « Calle 41 » entre les numéros 46 et 48, dans le quartier Marianao). Après la révolution cubaine de 1959, cette boîte de nuit fut détruite.

Quarante ans après sa destruction, son nom fut repris pour un projet musical, imaginé par Nick Gold de la maison de disques World Circuit et le guitariste américain Ry Cooder. L'idée de ce projet était de réunir dans un même enregistrement des musiciens cubains « campesinos » (soneros légendaires des années 1930, 40 et 50), et des musiciens d'Afrique de l'Ouest. Retenus à l'aéroport de Paris, les Africains ne purent se rendre à Cuba, et finalement l'enregistrement de l'album s'effectua sans eux.



L'album enregistré en 1996, "Buena Vista Social Club", rencontra un tel succès que le groupe fut incité à se produire sur scène à Amsterdam en 1998, suivi de plusieurs concerts au Carnegie Hall de New York.

Le cinéaste Wim Wenders fut sollicité pour les filmer. Il en fit un documentaire, en ajoutant les interviews, effectuées à La Havane, des différents musiciens.