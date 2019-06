Le mardi à 14h et 18h30, le vendredi à 15h et le dimanche à 18h15

Centrée exclusivement sur les temps forts de l’actualité du disque, l’émission vise essentiellement à rappeler au public le plus large que la musique classique, qu’elle soit religieuse ou profane, ancienne ou contemporaine, est un art majeur et un langage universel qui élève l’homme au-dessus de lui-même, d’une part, en l’introduisant de plain-pied dans l’univers éternel et sublime de la Beauté, d’autre part, en le plongeant au plus intime et au plus authentique de son âme, où brille l’étincelle divine. Afin d’éviter le saupoudrage superficiel, chaque numéro, sauf exception rarissime, est en général consacrée entièrement à une seule œuvre, ce qui permet, d’une part, de la commenter et de l’analyser au moins succinctement, d’autre part – et surtout – d’en faire entendre de larges extraits significatifs. La musique, du reste, y occupe la plupart du temps quelque 20 des 25 minutes qu’il comporte.