C'est classique mais c'est nouveau - 5 juillet 2019 à 15:00

Tous les vendredis à 15h00

Centrée exclusivement sur les temps forts de l’actualité du disque, l’émission vise essentiellement à rappeler au public le plus large que la musique classique, qu’elle soit religieuse ou profane, ancienne ou contemporaine, est un art majeur et un langage universel qui élève l’homme au-dessus de lui-même, d’une part, en l’introduisant de plain-pied dans l’univers éternel et sublime de la Beauté, d’autre part, en le plongeant au plus intime et au plus authentique de son âme, où brille l’étincelle divine.