C'est le printemps ! Avec du 100 % celtic ? Alors écoutez nos émissions ^^

2013 : une bande de copains se réunit pour créer un groupe de musique à danser : LES P'TITS POUX, avec cette envie de partager leur passion de la musique et de la danse .Parcourons leur dernier album : A FLEUR DE PEAU ; ils nous embarquent avec un an dro : LES FLEURS "Parce qu'en été, les parfums, les couleurs, les fleurs et la lumière explosent de concert ! " Bienvenue dans notre 893 ème de FOUS DE FOLK .

15 ème dimanche à l'affiche pour nos chouchoux de MANIGALE et leur album LES VACHES ! Ils vous offrent d'ailleurs 15 albums que vous pouvez gagner en nous envoyant vos coordonnées par mail à fousdefolk@gmail.com :) Un p'tit dernier pour la route avec VALSE DE SAIRE, valse inspirée par la quiétude du VAL DE SAIRE, en Cotentin.

SUR LA ROUTE DE YOUENN GWERNIG : musique de la pièce de théâtre d'AR VRO BAGAN, pièce écrite par GOULC'HAN KERVELLA . Ecoutons EL BARRIO : sur la condition difficile des Portoricains (période de vie de YOUENN à NEW-YORK) "Une poupée qui a perdu ses bras et ses cheveux, une poupée dans le bourrier d'El Barrio ..."

"Quand les oiseaux reviendront Par dessus la muraille de leur bleu paradis J'irais hors de chez moi Comme un enfant des rues, courir dans la colline " : la belle poésie tant musicale que verbale du groupe LA COMPAGNIE DES POSSIBLES à travers ce bel album composé durant le confinement de mars 2020 . Moment d'évasion avec LES OISEAUX . TIM LE NET, accordéon/ILYAS RAPHAEL KHAN, tabla/MATHIEU LE ROUZIC, guitare/YANN LE BOZEC, contrebasse/YOUENN ROHAUT, violon et SAMUEL COVEL, voix.

Cher YANN-FAÑCH KEMENER, comme tu nous manques ! Immense artiste breton disparu bien trop tôt ... Retrouvons le au sein de YANN-FAÑCH KEMENER TRIO, album DAÑS ! (2017)Cette formation réunit 2 générations d'artistes, aux univers musicaux différents, qui se rejoignent autour de leur origine, la musique bretonne et réinventent une nouvelle forme de kan ha diskan (chant à répondre avec tuilages spécifique de centre-Bretagne), où la voix vient dialoguer entre les mélodies et les harmonies des 2 instruments ( ERWANN TOBIE, accordéon et HEIKKI BOURGAULT, guitare) . Ecoutons : AN DISPUT ETRE AR C'HERNEVAD HAG AN TREGERIAD ( la dispute entre un Trégorrois et un Cornouaillais) Dañs Fisel

Rendez-vous avec un autre artiste plus que connu et reconnu : GABRIEL YACOUB et un ancien album (1978) : TRAD.ARR. ( chansons traditionnelles arrangées par GABRIEL) : dans toutes les traditions il existe de grands thèmes ( chansons à danser, galantes, complaintes historiques etc...) . Ecoutons ici LE GALANT NOYE : histoire d'un amant assasiné par sa belle...

Direction l'ALSACE, superbe région du GRAND EST ... pour retrouver le BAGAD KIZ AVEL, et son album BREI(T)ZH(E)L pour ALSAKO.COM : Marche ? DANSE ? La question angoisse le bagad et son public depuis que ce morceau est sorti de l'imaginaire délirant et débridé de son créateur ... ( FLORIENT NICOLAS) . Mais les sonneurs ont toujours autant de plaisir à le jouer . Et tendez bien l'oreille ... DAN AR BRAZ participe à ce délire en fin de morceau ;)

Et maintenant, autre superbe région du GRAND EST qu'est la LORRAINE ...Un bel Hanterdro avec le groupe IDYLL, album BALLABEL (2001), avec LA FLEURETTE . Dansons !

Nous terminerons ce 1 er beau dimanche de printemps avec XAVIER BODERIOU, SYLVAIN BAROU et ANTOINE LAHAY et leur album LIAMM , (2020) : entrelacements des instruments, sonorités et harmoniques mais également des musiques bretonnes, irlandaises et écossaises ; Cette création unique permet aussi de mettre en valeur la cornemuse écossaise et le contexte particulier de cet instrument en Bretagne, à la croisée des répertoires et des histoires .KICK, suite de Jigs

Bien entendu notre chronique musicale habituelle cette fois-çi avec JUSTIN LAPIERRE, en direct de la JOLIETTE, au QUEBEC .

Bonne écoute ! VALERIE ET YVES www.folk57.com