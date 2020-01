" C'est quoi ton nom ?" : Blankass, de retour après 8 ans de silence

« Et toi, c’est quoi ton nom ? »

Vous avez certainement entendu ce titre depuis quelques mois sur la bande fm. Leur nom, on le connaît bien car il s’agit du groupe Blankass. Groupe phare de la scène pop rock des années 90/2000.

Créer par les frères Ledoux, ils sortent leur premier album éponyme en 1996 avec entre autre le titre « Le coeur des blés » un succès immédiat qui les conduiras aux victoires de la musique et à une grosse tournée à travers la France.

Après les sorties ponctuées de tournées, le groupe s’octroient une pause, un best of voit le jour, puis ils se tournent vers différents projets dont un consacré aux enfants où ils s’entourent de grands artistes français.

Depuis 2017, les deux fondateurs composaient discrètement plusieurs morceaux, qui donneront finalement naissance à ce disque après 8 ans d’absence. Ils choisissent à cette occasion de tourner une mini série de sketches avec humoristes et comédiens pour nous faire patienter...

Cet opus nous propose un son plus moderne, mais reste fidèle à la belle époque, guillaume au chant reconnaissable par la chaleur de son timbre de voix, s’interroge sur le monde, la génération, l’identité, les souvenirs.

Des featuring sont présents sur cet album, dont un avec Matthew Caws, chanteur des Nada Surf et un second au côté de Marka, chanteur belge populaire qui n’est autre que le père de deux stars de la nouvelle scène, Angèle et Roméo Elvis.

Un retour qui vous l’aurez compris, nous donne envie de replonger dans nos années collège et d’écouter à nouveau Blankass.