Il y a quelque chose de magique dans la musique, c'est l'envie immédiate de claquer des doigts, de taper du pied, bref de mettre tout son corps en mouvement . Et c'est particulièrement le cas des musiques et danses swing, le Shim Sham, le Lindy Hop, le Charleston ou encore le Blues. Comme nous l'explique aujourd'hui Vincent et Hugo, membre de « Ça part en swing » Swing, une association mancelle, qui propose sur Le Mans des sessions d'initiation et de perfectionnement aux musiques swing.