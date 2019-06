Ca sent l'été

Le temps de prendre le plaisir d'écouter la musique en plein air, pour preuve les deux propositions musicales qui se dérouleront sous les ciels étoilés de Coustellet, Gordes et Orange.

La déambulation lyrique au milieu des lavandes et le concert le même soir au théâtre des terrasses de GORDES s'inscrivent dans la foulée de la Fête de la Musique.

Les Saisons de la Voix, dirigées par Raymond Duffaut, vous invitent à une soirée et une nuit romantique dans un des plus beaux écrins de la Provence, ce samedi 22 juin à partir de 16h30.

Les Chorégies d'Orange, 150 ans d'âge, débutent dès samedi avec le rassemblement des choeurs de collégiens des établissements scolaires de la région Sud pour "Pop The Opéra" au théâtre antique ce 22 juin à 21h30.

Nous découvrirons, aussi, grâce à Paulin Reynard, le début de la programmation de ce 150ème anniversaire.