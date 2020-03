Cabaret, comédie musicale de Joe Masteroff.

Christopher Isherwood, auteur britannique fuyant le puritanisme anglais se réfugie à Berlin où il séjourne de 1929 à 1933. Il décrit ces années dans « Berlin stories » qui sera adapté au théâtre en 1951 par John von Drutten sous le titre I am a camera. En 1966 John Kander et Fred Ebb en font une comédie musicale, Cabaret, un véritable triomphe à Broadway. De l’adaptation

cinématographique qu’il réalise en 1972, Bob Fosse précise : « C’est un cauchemar moderne en chansons et en danses » Ecoutons tout de suite l’introduction de Cabaret .L'action de Cabaret se déroule en Allemagne pendant les années 1930, au temps même où les nazis s'activent à mettre sur pied le Troisième Reich. Le Kit Kat Klub va devenir, en quelques sorte, une représentation de la société allemande et une métaphore de la crise et des soubresauts qui commencent de secouer l’Allemagne lors de la prise de pouvoir du national-socialisme. La petite histoire faite d’une galerie de personnages qui vont être pris, dans la grande histoire qui va les amener à la Seconde Guerre mondiale.