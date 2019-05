Camille Saint-Saëns auteur de la Danse macabre et du Carnaval des animaux a composé un certain nombre de mélodies , genre bien prisé à l’époque. Alors partez sur les traces du roi Jean poésie de Victor Hugo ou encore écoutez les cloches de la mer dont Saint-Saëns écrivit texte et musique. Jacquelien CHERPITEL