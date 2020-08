Camille Saint-Saëns (1835-1921) Portrait par petites touches.

Toutes les œuvres diffusées sont de Saint-Saëns :



Septuor op.65 Menuet

Interprètes : Maurice André trompette, Jean-Philippe Collard piano, Alain Moglia violon, Trio à cordes français, Jacques Cazauran contrebasse

Label : EMI 7475 432



Concerto pour piano n°2 en sol mineur op.22 Allegro scherzando

Interprètes : Jean-Philippe Collard et le Royal Philharmonic Orchestra dirigé par André Prévin

Label : EMI CDC 747816 2



« L’assassinat du duc de Guise » op.128

Ensemble « Musique oblique »

Label : HMA 1951472



Mélodies françaises « La danse macabre »

Interprètes : José Van Dam baryton, Jean-Philippe Collard piano

Label : EMI 0777 7 54818 2



« Le carnaval des animaux »

Interprètes : Alexandre Tharaud et Laurent Cabasso pianos, Philippe Bernold flûte, Jean-Marc Phillips et Tedi Papavrani violons, Pierre Lenert alto, François Salque violoncelle, Philippe Noharet contrebasse

Label : Arion ARN 68496



Introduction et Rondo capriccioso op. 28

Interprètes : Olivier Charlier violon et l’Orchestre Symphonique Français dirigé par Laurent Petitgirard

Label : OSF 49012



Symphonie n° 3 en ut mineur op. 78 « avec orgue »Interprètes : Gaston Litaize orgue de Chartres et l’Orchestre Symphonique de Chicago dirigé par Daniel Barenboïm

Label : DG 439 083-2