Camille Saint-Saëns en 10 balades (3)

Non, Camille Saint-Saëns n’a pas seulement écrit le Carnaval des Animaux !

Avec 168 opus il est le compositeur d’un catalogue riche et varié.

A l’occasion du 100e anniversaire de sa mort je vous propose en 10 balades de belles découvertes, d’un compositeur célèbre et pourtant largement ignoré : un comble !

Je m’appuierai principalement sur l’ouvrage de Jacques Bonnaure, Saint-Saëns, paru en 2010 chez Actes Sud, que je vous recommande.

Au programme :

Saint-Saëns, 3e mouvement de la Symphonie n°2 en la mineur opus 55

Saint-Saëns, La Gavotte extraite de la Suite pour violoncelle et orchestre opus 16

Saint-Saëns, Ouverture de Spartacus

Saint-Saëns, extrait du Trio pour piano, violon et violoncelle opus 18

Saint-Saëns, Air n°9 du Psaume 18 Coeli enarrant gloriam Dei opus 42

Saint-Saëns, extrait du 2e Concerto pour piano en sol mineur opus 22

Fabien Barxell