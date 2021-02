Camille Saint-Saëns, enfin, le retour en grâce ?

Œuvres diffusées pendant l’émission :

Camille Saint-Saëns. Concerto pour piano n°4 en do mineur, Op.44, Allegro vivace. Wibi Soerjadi, piano, Netherlands Radio Chamber Orchestra, David Porcelijn.

Decca (1995).



Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila, Op. 47, R. 288, Acte 3: Bacchanale. Orchestre de Paris, Daniel Barenboïm.

DGG (1979/1991).



Camille Saint-Saëns, Le Déluge, opus 45, partie I, Colère de Dieu et Alliance avec Noé. Isabelle Müller-Cant, Carolin Strecker, Daniel Schreiber, Philip Niederberger, chœur de l’église du souvenir de Stuttgart, Orchestre du Wurtemberg, Alexander Burda.

Ars Production (2013).



Ludwig van Beethoven, concerto pour piano n°3 en mi mineur, opus 37, allegro con brio. Olli Mustonen, piano et direction, Tapiola Sinfonietta.

Ondine (2000)



Camille Saint-Saëns/Massenet, La mort de Thaïs. Geoffrey Burleson, piano. Grand piano (2019).



Gabriel Fauré, Pénélope, Acte III, Scènes 7 et 8: "Ulysse est de retour ! Gloire à Zeus". Alain Vanzo, Jocelyne Taillon, José van Dam, Ensemble vocal Jean-Laforge, Orchestre Philarmonique De Monte Carlo, Charles Dutoit.

Warner Classics (1982/2009).



Camille Saint-Saëns, La Cendre rouge, Op. 146: « Mai », Jeff Cohen.

Aparté/Palazetto Bru Zane (2016)

Danse macabre en sol Mineur, Op. 40. Tassis Christoyannis, Orchestra della Svizzera Italiana, Markus Poschner.

Alpha/Outhere/Palazetto Bru Zane (2017).



Camille Saint-Saëns, trio avec piano No. 2 en mi Mineur, Op. 92, Allegro non troppo. Bertrand Chamayou, piano, Renaud Capuçon, violon, Edgar Moreau, violoncelle.

Warner Classics (2020).