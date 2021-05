Camille Saint-Saëns : sa musique de chambre

Au programme

-Camille Saint-Saëns : Concerto pour violon Allegro moderato e maestoso.

Liviu Prunaru, violon et l’Ensemble orchestral de Paris (dir. Lawrence Foster).

Claves Records. 2002.



-Camille Saint-Saëns : Concerto pour violon Andante espressivo.

Liviu Prunaru, violon et l’Ensemble orchestral de Paris (dir. Lawrence Foster.)

Claves Records. 2002.



-Camille Saint-Saëns : Trio n° 1 en fa, op. 18 : Allegro vivace

Trio Hélios : Camille Fonteneau, violon – Raphaël Jouan, violoncelle – Alexis Gournel, piano.

Mirare. 2021



-Camille Saint-Saëns : Trio n° 1 en fa, op. 18 Andante

Trio Hélios : Camille Fonteneau, violon – Raphaël Jouan, violoncelle – Alexis Gournel, piano.

Mirare. 2021



-Camille Saint-Saëns : Trio n° 1 en fa, op. 18 Scherzo. Presto

Trio Hélios : Camille Fonteneau, violon – Raphaël Jouan, violoncelle – Alexis Gournel, piano.

Mirare. 2021



-Camille Saint-Saëns : Concerto n° 1 pour violoncelle. Un peu moins vite.

Anne Gastinel, violoncelle. 0rchestre national de Lyon (dir. Emmanuel Krivine).

Valoi. 1995.



-Camille Saint-Saëns Allegro agitato de la Sonate n° 1 pour piano et violon op. 75.

Gabriel Tchalik, violon – Dania Tchalik, piano. Evidences. 2017.

Allegretto moderato de la Sonate n° 1 pour piano et violon op. 75. Gabriel Tchalik, violon – Dania Tchalik, piano.

Evidences. 2017.

-Camille Saint-Saëns: Fin de Allegretto moderato + Allegro molto de la Sonate n° 1 pour piano et violon op. 75.

Gabriel Tchalik, violon – Dania Tchalik, piano.

Evidences. 2017.



-Camille Saint-Saëns : Etude pour la main gauche : Moto perpetuo.

Maxile Zecchini, piano.

HM. 2013