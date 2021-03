Camilo Torres-Restrepo, prêtre et guerillero

Camilo Torres Restrepo, né le 3 février 1929 à Bogota (Colombie) et mort le 15 février 1966 à San Vicente de Chucurí, est un prêtre et révolutionnaire colombien, sociologue et militant de gauche. Il œuvra pour la représentation et les droits des Colombiens les plus pauvres et, déçu du manque de résultats politiques de son action entra en clandestinité pour rejoindre la guérilla de l'Ejército de Liberación Nacional (ELN), fondée en 1964. Tué en 1966 lors d'affrontements avec l'armée, Camilo Torres deviendra l'un des symboles de l'engagement armé de prêtres, liés à la théologie de la libération, dans la guerre civile colombienne.