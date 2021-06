Canal de l'Est, formation lorraine

Canal de L'Est quintet, formation 100% lorraine avec Patrice Lerech à la trompette, Damien Prud'Homme au saxophone, Matthieu Roffé au piano, Laurent Payfert à la contrebasse et Franck Agulhon à la batterie, cinq excellents musiciens qui se sont réunis et ont commis un premier album sous ce nom “Canal de L'Est”, les deux souffleurs étaient dans nos studios pour nous présenter leur travail collectif et cela était passionnant.