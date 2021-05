Candybronx vs Radio

Voici Candybronx ,c'est l'Amitié et Complicité ente Emma et Greg deux voix qui se retrouvent sur un même projet musical après des mois d’écritures, de compositions, de rencontres et de collaborations ...

Candybronx partage à travers ses textes poétiques, légers et quelques fois plus engagés, les différents visages du couple, de cet amour croisé tout au long de nos vies. Sujet vaste rempli de nombreuses émotions.On les retrouve dans "la vie d'artiste" avec un titre en live.