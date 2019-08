Pour ce dimanche 4 août, Vincent Bernhardt et Marc Taillebois proposent d'écouter la cantate BWV 54 de Jean-Sébastien Bach " Widerstehe doch der Sünde" dans différentes interprétations : cellede Marga Höffgen (1961), de Nathalie Stutzmann et celle de Anne-Sofie von Otter pour le premier mouvement, avec Andreas Scholl pour le second mouvement, avec Glenn Gould et Sonia Prina pour le troisième mouvement.