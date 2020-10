Cantate BWV 77 de Bach (n° 8)

Oeuvres entendues :

1. Le concerto n°5 pour clavecin BWV 1056 en fa mineur de J.S. Bach par Jean Rondeau CD Erato

2. Le choral l de Luther "Dies sind die heil’gen zehn Gebot" ( Voici les dix saints commandements) par Sophie Harmsen Mezzo-soprano- Matthias Ank orgue. CD Carus

3. La Cantate BWV 77 "Du Sollt Gott, deinen Herren, lieben" ( Tu aimeras le Seigneur ton Dieu) de J.S. Bach par Le Collegium vocal de Gand le choeur de garçons de Hanovre, et le Leonhardt Consort sous la direction de Gustav Leonhardt. CD Das Alte Werk

4. Ein Feste Burg ist unser Gott (C’est une forteresse que notre Dieu) de Max Reger par Sophie Harmsen Mezzo-soprano et Matthias Ank orgue. CD Carus

5. Le choral de Luther" Ein Feste Burg ist unser Gott" (C'est une forteresse que notre DIeu) Choeur d'entrée de la Cantate BWV 80 pour la fête de la Réformation par le Tölzer Knabenchor et le Concentus Musicus de Vienne sous la direction de Nikolaus Harnoncourt.

6. Extraits de l’ oratorio « Réformation » de Georg Philip Telemann "Friede, Heil'ger Glaube" (Belle Paix, Sainte Foi) par le choeur de la Radio Bavaroise et l’Orchestre de Chambre de la Philharmonie de Bavière sous la direction de Reinhardt Goebel

Bonne écoute !