Capercaillie ! non ! il ne s’agit pas d’un gros gallinacé vivant dans les montagnes Britaniques, c’est le groupe écossais qui représente le mieux la musique gaélique depuis plus de 30 ans. Un des groupes phares de la scène celtique mondiale. Mené par la chanteuse Karen Matheson, il a enregistré près de 20 albums, vendus à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde !