En parlant d’entrée, on entame ce menu avec une mise en bouche venue toute droit d’Algérie avec Djazia Satour et un live a cappella qu’elle nous avait offert en exclusivité sur RCF Isère il y a 5 ans maintenant. Puis petit saut dans le temps pour notre plat de résistance avec l’inoubliable chanson Don’t Worry Be Happy de Bobby McFerrin. Puis pour boucler ce menu sur une note sucrée, nous reviendrons en 2020 avec les Home Free et leur Sea Shanty Medley.

Au menu :