Le jeudi à 20h00

C’est un voyage à travers les musiques et, comme tout voyage, se doit d’être dépaysant... L'objectif est de montrer que la musique n’a pas de frontières et que les sons, comme les parfums se répondent : une musique peut en appeler une autre et ne pas être forcément du même genre ! Ainsi, un morceau de rock (au sens large du terme) peut succéder à un morceau de baroque ! (Une production de RCF Allier)