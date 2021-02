Carême (1) La joie - Grégory TURPIN, Album "En son nom"

Tout au long du carême, nous vous présenterons des titres de l'Album "En son nom" de Grégory Turpin et un artiste avec lequel il chante en duo. Aujourd'hui Mirella OVOT.



Pour ce carême 2021, nous avons choisi de vous proposer une série de 6 émissions autour des 6 émotions primaires au plan psychologique, avec un apport philosophique et théologique par le Père Stéphane-Marie pour y associer les vertus et les dons nécessaires.

Nous commençons par l'émotion de la joie.